「If the shoe fits, wear it」の意味は？わからない人は答えをチェック！【1分英会話】

正解は「(その批判が)自分に当てはまるなら、受け入れなさい」でした!

一般的に、批判に対して心当たりがある場合、その批判を受け入れるように促すときに使います。

日常会話では、「wear it」をつけずに言うことが多いそう。

A「My teacher says my English hasn't improved because I don't speak it enough.」

(先生が言うには、僕の英語が上達しないのは話す量が足りないからだって)

B「Well, if the shoe fits…」

(まあ、(その批判に)思い当たる節があるのなら…(受け入れるべきだね))