テレビ朝日系の音楽特番『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』が、18日午後6時から9時48分まで4時間にわたり生放送される。初夏恒例の豪華特番として、今年も話題のアーティストが集結。このたび、タイムテーブルが発表された。Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、Snow Man、50TA(狩野英孝)をはじめ、XG、NiziU、HANA、King & Prince、そして西野カナらが白熱の生ライブを繰り広げる『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』。VTR企画では「アーティストが選ぶMステ最強夏うた貴重映像 BEST30」と題し、豪華アーティストに「好きな夏うた」についてアンケートで決定した夏うたランキングを、『Mステ』の貴重映像と共に発表する。

【『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』タイムテーブル】■午後6時〜B&ZAI「First Beat」「なつ◇(◇=ハート)あい」三代目 J SOUL BROTHERS「ICE BREAKER」ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」ano「ハッピーラッキーチャッピー」日向坂46「Love yourself!」アイナ・ジ・エンド「革命道中」Def Tech「On the Shore」湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠」Da-iCE「ノンフィクションズ」■午後7時〜TUBE「SUMMER DREAM〜さよならイエスタデイ〜」「あー夏休み」米米CLUB「浪漫飛行」ORANGE RANGE「イケナイ太陽」Def Tech「My Way」湘南乃風「睡蓮花」50TA(狩野英孝)「ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜」「PERFECT LOVE」Snow Man「SERIOUS」乃木坂46「Same numbers」NiziU「Shining day」ano「ちゅ、多様性。」■午後8時〜King & Prince「I Know」SixTONES「Stargaze」HANA「Blue Jeans」KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES)「MステSPメドレー(わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT!・かわいいだけじゃだめですか?・ぱじゃまぱーてぃー!・NEW KAWAII)」XG「IS THIS LOVE」BE:FIRST「夢中」SUPER BEAVER「主人公」■午後9時〜西野カナ「EYES ON YOU」「会いたくて 会いたくて」SixTONES「PARTY PEOPLE」Snow Man「君は僕のもの」Mrs. GREEN APPLE「青と夏」三浦大知「Polytope」