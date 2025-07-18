『Mステ』4時間生放送「SUPER SUMMER FES」タイムテーブル発表【アーティスト＆楽曲一覧掲載】
テレビ朝日系の音楽特番『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』が、18日午後6時から9時48分まで4時間にわたり生放送される。初夏恒例の豪華特番として、今年も話題のアーティストが集結。このたび、タイムテーブルが発表された。
【画像】『Mステ』4時間生放送タイムテーブル一覧
Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、Snow Man、50TA(狩野英孝)をはじめ、XG、NiziU、HANA、King & Prince、そして西野カナらが白熱の生ライブを繰り広げる『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』。VTR企画では「アーティストが選ぶMステ最強夏うた貴重映像 BEST30」と題し、豪華アーティストに「好きな夏うた」についてアンケートで決定した夏うたランキングを、『Mステ』の貴重映像と共に発表する。
【『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』タイムテーブル】
■午後6時〜
B＆ZAI「First Beat」「なつ◇（◇＝ハート）あい」
三代目 J SOUL BROTHERS「ICE BREAKER」
ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」
TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
日向坂46「Love yourself!」
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
Def Tech「On the Shore」
湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
■午後7時〜
TUBE「SUMMER DREAM〜さよならイエスタデイ〜」「あー夏休み」
米米CLUB「浪漫飛行」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Def Tech「My Way」
湘南乃風「睡蓮花」
50TA(狩野英孝)「ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜」「PERFECT LOVE」
Snow Man「SERIOUS」
乃木坂46「Same numbers」
NiziU「Shining day」
ano「ちゅ、多様性。」
■午後8時〜
King & Prince「I Know」
SixTONES「Stargaze」
HANA「Blue Jeans」
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES）
「MステSPメドレー（わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT！・かわいいだけじゃだめですか？・ぱじゃまぱーてぃー！・NEW KAWAII）」
XG「IS THIS LOVE」
BE:FIRST「夢中」
SUPER BEAVER「主人公」
■午後9時〜
西野カナ「EYES ON YOU」「会いたくて 会いたくて」
SixTONES「PARTY PEOPLE」
Snow Man「君は僕のもの」
Mrs. GREEN APPLE「青と夏」
三浦大知「Polytope」
【画像】『Mステ』4時間生放送タイムテーブル一覧
Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、Snow Man、50TA(狩野英孝)をはじめ、XG、NiziU、HANA、King & Prince、そして西野カナらが白熱の生ライブを繰り広げる『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』。VTR企画では「アーティストが選ぶMステ最強夏うた貴重映像 BEST30」と題し、豪華アーティストに「好きな夏うた」についてアンケートで決定した夏うたランキングを、『Mステ』の貴重映像と共に発表する。
■午後6時〜
B＆ZAI「First Beat」「なつ◇（◇＝ハート）あい」
三代目 J SOUL BROTHERS「ICE BREAKER」
ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」
TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
日向坂46「Love yourself!」
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
Def Tech「On the Shore」
湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
■午後7時〜
TUBE「SUMMER DREAM〜さよならイエスタデイ〜」「あー夏休み」
米米CLUB「浪漫飛行」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Def Tech「My Way」
湘南乃風「睡蓮花」
50TA(狩野英孝)「ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜」「PERFECT LOVE」
Snow Man「SERIOUS」
乃木坂46「Same numbers」
NiziU「Shining day」
ano「ちゅ、多様性。」
■午後8時〜
King & Prince「I Know」
SixTONES「Stargaze」
HANA「Blue Jeans」
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES）
「MステSPメドレー（わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT！・かわいいだけじゃだめですか？・ぱじゃまぱーてぃー！・NEW KAWAII）」
XG「IS THIS LOVE」
BE:FIRST「夢中」
SUPER BEAVER「主人公」
■午後9時〜
西野カナ「EYES ON YOU」「会いたくて 会いたくて」
SixTONES「PARTY PEOPLE」
Snow Man「君は僕のもの」
Mrs. GREEN APPLE「青と夏」
三浦大知「Polytope」