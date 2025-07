グラビアアイドルをはじめ、モデル・女優など幅広く活躍中の桃月なしこが、ヤングアニマルWebでグラビアを公開した。 グラビアでは、凛とした存在感で惹きつける彼女の、“いま”の魅力をたっぷりと披露している。 桃月さんは、7月11日発売のマンガ誌「ヤングアニマル」(白泉社)14号の表紙でも水着姿を披露している。また、8月1日(金)20時より配信のFODオリジナルドラマ『エリカ』にも出演する。 ヤングアニ

