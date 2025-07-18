【日本】

消費者物価指数（6月）08:30

予想 3.3% 前回 3.5%（前年比)

予想 3.4% 前回 3.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（6月）15:00

予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)

予想 -1.3% 前回 -1.2%（前年比)



ユーロ圏経常収支（5月）17:00

予想 N/A 前回 198.0億ユーロ（季調済)



【米国】

住宅着工件数（6月）21:30

予想 130.2万件 前回 125.6万件（住宅着工件数)

予想 3.4% 前回 -9.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 139.2万件 前回 139.4万件（住宅建築許可件数)

予想 -0.5% 前回 -2.0%（住宅建築許可件数・前月比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00

予想 61.5 前回 60.7（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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