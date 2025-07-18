【日本】
消費者物価指数（6月）08:30　
予想　3.3%　前回　3.5%（前年比)
予想　3.4%　前回　3.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（6月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　-1.3%　前回　-1.2%（前年比)

ユーロ圏経常収支（5月）17:00
予想　N/A　前回　198.0億ユーロ（季調済)

【米国】
住宅着工件数（6月）21:30　
予想　130.2万件　前回　125.6万件（住宅着工件数)
予想　3.4%　前回　-9.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.2万件　前回　139.4万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.5%　前回　-2.0%（住宅建築許可件数・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想　61.5　前回　60.7（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります