本日の予定【発言・イベント】
21:00 ウォラーFRB理事、ブルームバーグTV出演
石破首相とベッセント米財務長官、会談の予定
G20財務相中銀総裁会議（南アフリカ、～18日）
米主要企業決算
アメリカンエキスプレス、3M
19日（土）
赤沢再生相とベッセント米財務長官、協議の予定
ベッセント米財務長官とラトニック米商務長官、大阪万博「米国ナショナルデー」参加
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
20日（日）
参院選投開票
21日（月）
海の日祝日
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
※予定は変更することがあります
石破首相とベッセント米財務長官、会談の予定
G20財務相中銀総裁会議（南アフリカ、～18日）
米主要企業決算
アメリカンエキスプレス、3M
19日（土）
赤沢再生相とベッセント米財務長官、協議の予定
ベッセント米財務長官とラトニック米商務長官、大阪万博「米国ナショナルデー」参加
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
20日（日）
参院選投開票
21日（月）
海の日祝日
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
※予定は変更することがあります