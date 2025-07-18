·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¼çÂê²Î½ñ¤²¼¤í¤·¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¼çÂê²ÎÆþ¤ê¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡µûË¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡À¼¤Î½Ð±é¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤¡ÈºÍÇ½·¿¡É¤Î¥È¥¬¥·¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÅØÎÏ·¿¡É¤Î¾®µÜ¤òÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ1ºîÌÜ¤Î¡Ø²»³Ú¡Ù¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤ÊÆ¥¢¥Ë¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë´ä°æß··ò¼£¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÂ®¤µ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥¬¥·¡ÊCV.¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤È¡¢ ¤½¤Î¡ÈÇ®¡É¤ÇµÏ¿¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¾®µÜ¡ÊCV.À÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¸Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö100m¡×¤Ë·ü¤±¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¥È¥¬¥·¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢¾®µÜ¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖËÍ¡¢²¿¤âÌµ¤¤¤«¤é¡×¤È¿É¤¤¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ë¾®µÜ¤ËÂÐ¤·¥È¥¬¥·¤Ï¡¢¡ÖÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢100m¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤Ð¡¢Á´Éô²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢Áö¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁüÁ°È¾¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦ºâÄÅ¡ÊCV.Æâ»³¹·µ±¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¾ï¤Ë¼º¤¦²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£·¯¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¦¾å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Å·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¤â¡¢ÇÔËÌ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÁö¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥È¥¬¥·¤È¡¢°ìÊý¤ÇºÐ·î¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É100£íÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Î¦¾å³¦¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¾®µÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿Î¿À¡ÊCV. ³Þ´Ö ½ß¡Ë¤ä¡¢³¤Ü«¡ÊCV.ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤ÀÂ®¤µ¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¡¢ºÇ¤âÇ®¤¯Èó¾ð¤Ê10ÉÃ´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼«¿È¤ò»î¤·Â³¤±¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼Áö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¸Ê¤Î»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·Ê¿§¤È¤Ï¨¡¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ã¤¿100m¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¸½¼Â¤¬²¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ã¡¢¸½¼Â¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Í¤§¡×¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦µûË¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¯³ØÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ë¹ï¤á¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î·è°Õ¤È³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿10ÉÃ¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÌó8¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢2025Ç¯½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¶ºîÌ¡²è¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¡¢¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï²¿ÅÙ¤âËÍ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Ç®¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤ä¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ÙËâ¤·¤ÆÍè¤ë¼«Ê¬¤ä¤é¡¢¶¯Å¨¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢´·¤ì¤â¤»¤º¡¢¡ØÀäÂÐ¡Ù¤Ë¹³¤¤Ê³Æ®¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î»¿²Î¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òºÌ¤ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÆü¡¹¤Ø´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎµûË¤¬³Ú¶Ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¿·µ¬¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬ËÜÆü7·î18Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Ø¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¥È¥¬¥·¤ÈÂ¸µ¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹¾®µÜ¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Çä¤êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤Ç¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙÆÃÀ½4¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥¬¥·¤¬½êÂ°¤¹¤ë°óÂèÆó¹â¹»Î¦¾åÉô¤Î¥í¥´¤ä¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î³Ø¿©¸ÂÄê¡Ö¥¤¥ï¥³¥í¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¼çÂê²ÎÆþ¤ê¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡µûË¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡À¼¤Î½Ð±é¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤¡ÈºÍÇ½·¿¡É¤Î¥È¥¬¥·¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÅØÎÏ·¿¡É¤Î¾®µÜ¤òÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ1ºîÌÜ¤Î¡Ø²»³Ú¡Ù¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤ÊÆ¥¢¥Ë¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë´ä°æß··ò¼£¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¥È¥¬¥·¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢¾®µÜ¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖËÍ¡¢²¿¤âÌµ¤¤¤«¤é¡×¤È¿É¤¤¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ë¾®µÜ¤ËÂÐ¤·¥È¥¬¥·¤Ï¡¢¡ÖÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢100m¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤Ð¡¢Á´Éô²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢Áö¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁüÁ°È¾¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦ºâÄÅ¡ÊCV.Æâ»³¹·µ±¡Ë¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¾ï¤Ë¼º¤¦²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£·¯¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¦¾å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Å·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¤â¡¢ÇÔËÌ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÁö¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥È¥¬¥·¤È¡¢°ìÊý¤ÇºÐ·î¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É100£íÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Î¦¾å³¦¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¾®µÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿Î¿À¡ÊCV. ³Þ´Ö ½ß¡Ë¤ä¡¢³¤Ü«¡ÊCV.ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤ÀÂ®¤µ¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¡¢ºÇ¤âÇ®¤¯Èó¾ð¤Ê10ÉÃ´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼«¿È¤ò»î¤·Â³¤±¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼Áö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¸Ê¤Î»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·Ê¿§¤È¤Ï¨¡¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ã¤¿100m¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¸½¼Â¤¬²¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ã¡¢¸½¼Â¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Í¤§¡×¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦µûË¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¯³ØÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ë¹ï¤á¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î·è°Õ¤È³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿10ÉÃ¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÌó8¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢2025Ç¯½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¶ºîÌ¡²è¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¡¢¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï²¿ÅÙ¤âËÍ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Ç®¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤ä¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ÙËâ¤·¤ÆÍè¤ë¼«Ê¬¤ä¤é¡¢¶¯Å¨¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢´·¤ì¤â¤»¤º¡¢¡ØÀäÂÐ¡Ù¤Ë¹³¤¤Ê³Æ®¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î»¿²Î¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òºÌ¤ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÆü¡¹¤Ø´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎµûË¤¬³Ú¶Ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¿·µ¬¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬ËÜÆü7·î18Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Ø¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¥È¥¬¥·¤ÈÂ¸µ¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹¾®µÜ¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Çä¤êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤Ç¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙÆÃÀ½4¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥¬¥·¤¬½êÂ°¤¹¤ë°óÂèÆó¹â¹»Î¦¾åÉô¤Î¥í¥´¤ä¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î³Ø¿©¸ÂÄê¡Ö¥¤¥ï¥³¥í¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£