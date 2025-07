Official髭男dismの2025年初のリリース楽曲「らしさ」が、9月19日から全国公開する劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』の主題歌に決定した。 劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』の原作は、『チ。 ―地球の運動について―』で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』(講談社刊)。 陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語で、「心が熱くなる」「スポーツ漫画で感じたことない感覚」と多くの共感と驚きを呼び、完結後も熱狂的な人気を集めている。 声の出演には、生まれつき足の速い“才能型”のトガシを松坂桃李、トガシとの出会いから、100m走にのめり込んでいく“努力型”の小宮を染谷将太と、声優としての評価も高い実力派キャストが命を吹き込む。さらに、「100m」の熱き世界で主人公のトガシと小宮を取り巻くキャラクターに内山昂輝、津田健次郎ら総勢12名の豪華声優陣も出演。 監督は、長編1作目の「音楽」で「アニメ界のアカデミー賞」と名高い米アニー賞ノミネートをはじめ、国内外の多数の映画賞で高い評価を受ける気鋭のクリエーター・岩井澤健治が務める。 主題歌に決定した「らしさ」は、Official髭男dismの約8ヶ月ぶりとなる最新曲。メンバーが原作マンガに感銘を受けて今回のコラボレーションが実現し、競争のなかでの葛藤やアイデンティティなど、胸に刺さる書き下ろしの歌詞が印象的な疾走感あふれるナンバーに仕上がっている。 ジャケットは、原作者の魚豊が楽曲にインスピレーションを受けて新規で描き下ろした。「らしさ」をPre-add/Pre-saveしていただいた方全員に先日行われた『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM』の未公開写真が当たるプレアドキャンペーンの開催も決定。期間は8月5日23:59までとなっている。 なお、本作のムビチケ前売り券は7月18日から販売開始。絵柄には正面へまっすぐな視線を向けるトガシと足元に視線を落とす小宮という対照的な2人の姿が印象的なティザービジュアルが使用されている。前売り特典として、ムビチケカード限定で「ひゃくえむ。」特製4カットステッカーが付いてくる。 また、劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』のサントラ盤が豪華2枚組で9月17日に発売決定。音楽を担当するのは、『東京リベンジャーズ』『呪術廻戦』『Dr.STONE』など、数々の人気アニメ・ドラマ・映画の劇伴音楽を手がける堤博明。DISC 1には全編フィルムスコアリングで制作された本編劇伴音楽全20曲を収録。レコーディングはニューヨーク、ブダペスト、東京の3拠点で行われ、各地の名だたるミュージシャンたちが参加。作品の疾走感や緊張感を演出する臨場感あふれるサウンドは必聴だ。DISC 2には劇伴音楽をモチーフに、このアルバムのために新たにアレンジエディットを施したリミックスバージョンを収録。インストアルバムとしてのクオリティを追求し、サウンドトラックとしての枠をも超えた至極の一枚となっている。 ◆ ◆ ◆ ◾︎Official髭男dism コメント「ひゃくえむ。」という作品は何度も僕の心を揺さぶり、熱くしてくれました。そんな作品の主題歌を作れる事をとても幸せに思いました。「らしさ」という曲です。世の中は、絶対に敵わない相手やら、絶対に邪魔して来る自分やら、強敵に満ち溢れています。でもそれらに納得せず、慣れもせず、「絶対」に抗い奮闘する全ての人への賛歌としても、この歌を作りました。作品を彩り、聴いてくださった方の日々へ寄り添えますように。 ◆ ◆ ◆ 映画『ひゃくえむ。』[公開]2025年9月19日(金)全国公開[声の出演]松坂桃李 染谷将太笠間 淳 高橋李依 田中有紀種粼敦美 悠木 碧内田雄馬 内山昂輝 津田健次郎[原作]魚豊『ひゃくえむ。』(講談社「マガジンポケット」所載)[監督]岩井澤健治[脚本]むとうやすゆき[キャラクターデザイン・総作画監督]小嶋慶祐[音楽]堤 博明[主題歌]Official髭男dism「らしさ」(IRORI Records / PONY CANYON)[美術監督]山口渓観薫[色彩設計]松島英子[撮影監督]駒月麻顕[編集]宮崎 歩[音楽ディレクター]池田貴博[サウンドデザイン]大河原 将[キャスティング]池田 舞、松本晏純[音響制作担当]今西栄介[プロデューサー]寺田悠輔、片山悠樹、武次 茜[アニメーション制作]ロックンロール・マウンテン[製作]『ひゃくえむ。』製作委員会(ポニーキャニオン/TBSテレビ/アスミック・エース/GKIDS)[配給]ポニーキャニオン/アスミック・エース [公式サイト]https://hyakuemu-anime.com[公式X]https://x.com/hyakuemu_anime ■ストーリー生まれつき足が速く、「友達」も「居場所」も手に入れてきたトガシと、辛い現実を忘れるため、ただがむしゃらに走っていた転校生の小宮。トガシは、そんな小宮に速く走る方法を教え、放課後2人で練習を重ねる。打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。次第に2人は100m走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。 数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前にトップランナーの一人となった小宮が現れる――。 「らしさ」2025年8月6日(水)配信リリースURL:https://hgdn.lnk.to/rashisa※Pre-add/Pre-saveで事前予約受付中 ・プレアドキャンペーン【応募URL】https://form.run/@higedan-rashisa-paddpsavecp【期間】2025年7月18日(金)7:00〜2025年8月5日(火)23:59【詳細】https://rashisa.ponycanyon.co.jp Official髭男dism「らしさ」特設サイト:https://rashisa.ponycanyon.co.jp

The post Official髭男dism、2025年初のリリース楽曲「らしさ」が劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』主題歌に決定 first appeared on BARKS.