巨匠ジェームズ・キャメロンが広島・長崎への原爆投下を描く映画『Ghosts of Hiroshima(原題)』の原作ノンフィクションより、トレーラー映像が公開された。本作は広島への原爆投下から80年を迎える前日、2025年8月6日に米国で発売される。

予告編は1945年8月6日、広島への原爆投下を発表するハリー・S・トルーマン大統領のスピーチから始まり、“原爆の父”として知られる理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマーがヒンドゥー教の聖典「バガヴァッド・ギーター」から引用した「我は死なり、世界の破壊者なり」で締めくくられた。ナレーションはオーディオブック版と同じく名優マーティン・シーンが担当している。

EXCLUSIVE: The official trailer for Charles Pellegrino’s book “Ghosts of Hiroshima” is here. The book will be made into a film directed by three-time Oscar winner James Cameron. ⁠

