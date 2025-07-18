¡Ú¾®ÁÒµÇ°¡õÈ¡´Û2ºÐS¡Û³«ºÅ¥é¥¹¥È¥¦¥£¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëW½Å¾Þ¡ªº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¾®ÁÒ½Å¾Þ¤ÏÌ¾Êª¡¦¾®ÁÒµÇ°¡ªÀ¤ÂåºÇ½é¤Î½Å¾Þ¡¦È¡´Û2ºÐS¡ª
º£½µ¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¤ÈÈ¡´Û¶¥ÇÏ¡£
¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤¬¤½¤Î¥é¥¹¥È¥¦¥£¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª
¡Ú¾®ÁÒµÇ°¡¦G·¡Û
²Æ¤Î¾®ÁÒ³«ºÅ¤ÎÌ¾Êª¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡¢¾®ÁÒµÇ°¡¦G·¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢¾®ÁÒ¤ÈÃæµþ¤Î³«ºÅ»þ´ü¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÃæµþ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏºÆ¤Ó¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê2025Ç¯¤«¤é¤Ï¤³¤Î³«ºÅ»þ´ü¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î8·î³«ºÅ¤«¤é7·î³«ºÅ¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ë¡£
²Æ¤Î¾®ÁÒ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ÎÇÏ¤«¡£
¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¤é¶¯ÎÏ4ºÐÀ¤Âå¤¬»²Àï¡ª
¶¯¤¤4ºÐÀ¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤Î1Æ¬¤Ï¡¢¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡Ê²´4¡Ë¡£
2024Ç¯¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¤Ç¡¢Á°Áö¤Î¤à¤é¤µ¤¾Þ¡¦3¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï²÷¾¡¡£
3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°È¾å¤ÏÁ°Áö¤Ë°ú¤Â³¤ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê(39)¡£
ÀîÅÄµ³¼ê¤Ï2019Ç¯¤Ë¥á¡¼¥ë¥É¥°¥é¡¼¥¹¤Ç¾®ÁÒµÇ°¤ò½é¾¡Íø¡£
2023Ç¯¤ò¥¨¥Ò¥È¤Ç¡¢Ãæµþ³«ºÅ¤Î2024Ç¯¤ò¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÏ¢ÇÆ¡£
2025Ç¯¤Ï¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¤È¤È¤â¤Ë3Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ4¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
²áµî10Ç¯¡Ê¾®ÁÒ³«ºÅ¤Î2015Ç¯¡Á2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢È¾¿ô¤Î5¾¡¤ò4ºÐÇÏ¤¬µó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡ß¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î4ºÐÇÏ¤Ï¡¢¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¤ÈÆ±¤¸Í§Æ»±¹¼Ë¤«¤é»²Àï¤Î¥ª¡¼¥ë¥»¥¤¥ó¥Ä¡¢Á°Áö3¾¡¥¯¥é¥¹¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥Ê¥à¥é¥¨¥¤¥Ï¥Ö¤ä¥é¥¹¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹¤¬¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¹îÉþ¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼
2024Ç¯2·î¤Î¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡¦G·¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ê²´6¡Ë¡£
¶á2Áö¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¤Î58.5kg¤òÇØÉé¤¦¡£
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤È0.3ÉÃº¹¤Î5Ãå¡£
Â³¤¯¡¢¿·³ãÂç¾ÞÅµ¤Ç¤ÏÍîÅ´¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê15Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤â¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¤Î58.5kg¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î»²Àï¡£
¥Ï¥ó¥Ç¤ò¹îÉþ¤·¡¢½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÚÈ¡´Û2ºÐS¡¦G·¡Û
¥ì¥³¡¼¥ÉÏ¢È¯¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿È¡´Û¶¥ÇÏ¡£
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤ÂåºÇ½é¤Î½Å¾Þ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬·è¤Þ¤ëÈ¡´Û2ºÐS¡¦G·¡£
¡Ò2025È¡´Û¶¥ÇÏ¤Î¥ì¥³¡¼¥É°ìÍ÷¡Ó
¼Ç¡¡1000m¡Ê2ºÐ¡Ë¢Í¥«¥¤¥·¥ç¡¼
¥À¡¼¥È1000m¡Ê2ºÐ¡Ë¢Í¥¨¥à¥Õ¥©¡¼
¼Ç¡¡1200m¡Ê2ºÐ¡Ë¢Í¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹
¼Ç¡¡1800m¡Ê2ºÐ¡Ë¢Í¥Þ¥ë¥¬
¼Ç¡¡1200m¡Ê¸ÅÇÏ¡Ë¢Í¥«¥Ô¥ê¥Ê
¼Ç¡¡1800m¡Ê¸ÅÇÏ¡Ë¢Í¥±¥¤¥¢¥¤¥»¥Ê
¼Ç¡¡2000m¡Ê¸ÅÇÏ¡Ë¢Í¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é
¥ì¥³¡¼¥ÉÇÏÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¡ª
È¡´Û¤Ç¾×·â¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2Æ¬¤¬·ãÆÍ¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥«¥¤¥·¥ç¡¼¡ÊÌÆ2¡Ë¡£
6·î14Æü¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1000m¡Ë¤Ç¡¢2ÃåÇÏ¤Ë3ÇÏ¿È¤ò¤Ä¤±¤ë°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï56ÉÃ4¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¡£
1979Ç¯¤Ë¥Ï¥®¥Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ç¥£¤¬µÏ¿¤·¤¿57ÉÃ2¤ò46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¡ÊÌÆ2¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤â6·î21Æü¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ç3ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¡£
Æ±·î15Æü¤Ë¥ë¡¼¥¸¥å¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¤¬¹¹¿·¤·¤¿1Ê¬8ÉÃ4¤ò0ÉÃ2¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¤ËÂ³¤¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡£
¥ì¥³¡¼¥ÉÇÏÂÐ·è¤¬È¡´Û¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ä¤¯¤¹¤ë¡£
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢È¡´Û2ºÐS¤Ï¸á¸å3»þ25Ê¬¡¢¾®ÁÒµÇ°¤Ï¸á¸å3»þ35Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£