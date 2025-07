FUNKY MONKEY BΛBY’Sが8月20日、2曲入りCDシングル「Come back home」をリリースする。同シングルより先行配信中の新曲「音楽を鳴らそう」のミュージックビデオが公開となった。 「音楽を鳴らそう」はFUNKY MONKEY BΛBY’Sの原点に立ち返った楽曲でもあり、誰しもが抱える日常の不安や悩みを”音楽”をキーワードにポジティヴな力に変えていく応援ソング。 ミュージックビデオは配信ジャケットに登場した子供時代のメンバー二人が、最新のAI技術によって動き出すというもの。音楽に引き寄せられて、大人になったファンモンのライブ会場に辿り着き、音楽の楽しさやパワーに出会うストーリーだ。 幼少期の映像は動画生成AI技術を活用して制作された。どこか懐かしくて温かい雰囲気を感じる映像の色合いや動きにもこだわりが詰まっているほか、実写ライブ映像とAI動画をシームレスに繋ぎ、過去と現在、夢と現実を繋ぐ表現が施された。最新AI技術と20年間培ってきたライブパフォーマンスがコラボレーションした仕上がりだ。 FUNKY MONKEY BΛBY’SはCDシングル表題曲「Come back home」でABCテレビドラマ『こんばんは、朝山家です。』の主題歌を務めるほか、デビュー20周年記念全国ツアー<FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜>を9月より開催する。 以下に、ミュージックビデオに関するメンバーコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「すでにFUNKY MONKEY BΛBY’Sのライブアンセムとなりつつある新曲「音楽を鳴らそう」のMVが完成しました。子供の頃の写真をAIで動かし、現在の自分たちのライブを観にくるというテクノロージア!な作品になってます。そして臨場感のあるステージを映像化するためファンの皆さんに参加してもらいました。“今のファンモン”をしっかりと味わえるMVになっていますので、是非ともご覧ください」──FUNKY MONKEY BΛBY’S ◆ ◆ ◆ ■2曲入りCDシングル「Come back home」2025年8月20日発売予約リンク:https://lnk.to/fmb_cbh【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7767 6,500円(税込)【通常盤(CD only)】UPCH-6045 1,100円(税込)【FC限定盤(CD+DVD+グッズ)】PROJ-5912 8,000円(税込)グッズ:ステッカーセット (計3種)・「音楽を鳴らそう」配信ジャケット絵柄ステッカー (CDジャケットサイズ / ミニサイズ) 2種・20周年ツアーロゴ絵柄ステッカー 1種 ▼CD収録内容 ※全形態共通1 Come back home ※ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『こんばんは、朝山家です。』主題歌2 音楽を鳴らそう▼DVD収録内容 ※初回限定盤 / FC限定盤のみ付属◯FMB Special Live・音楽を鳴らそう・告白◯FUNKY MONKEY BΛBY’S 桑の都ツアー「全八」 Documentary◯20th […]

