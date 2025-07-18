¥·¥ã¥Ä¤òÆÍ¤ÇË¤ëÀª¤¤¡Ä´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢º£¤Ë¤âÃÆ¤±¤½¤¦¤ÊÀ©ÉþSHOT¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÖAIµé¤Ç¤¹¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÈ´·²¤ÎÀ©ÉþSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢º£¤Ë¤âÃÆ¤±¤½¤¦¤Ê»äÉþSHOT
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸Þ·îÅ·¡Ä¸Þ·îÅ·¡Ä♡¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¸Þ·îÅ·¡ÊMayday¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¡¦¥À¥Ø¤âÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿À©Éþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¤¡¦¥À¥Ø¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬±Ç¤¨¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖAIµé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï2023Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òµòÅÀ¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØHUSH¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ°·Á¡ÄÀ®¸ù♡¡×¤È¤·¡¢¡È»õ¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£