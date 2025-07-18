¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¥Ä¡¼¥ë¡¡·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÆÃÊÌÁÜººÉô¤¬³«È¯
·Ù»¡Ä£¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Îµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡ÖPhobos¡×¤ä¡Ö8Base¡×¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¡¢22¤«¹ñ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2000·ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¤ª¤è¤½90·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¡ÖÉü¸µ¥Ä¡¼¥ë¡×¤ò·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÆÃÊÌÁÜººÉô¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤¬°Ç¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFBI¡áÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤¬¡ÖPhobos¡×¤Î±¿±Ä¼Ô¤òÅ¦È¯¤·¤¿ºÝ¤Ë²¡¼ý¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤ÎÈï³²²óÉü¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉü¸µ¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ï·Ù»¡Ä£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£