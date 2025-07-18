¾¾²¼Þ«Ê¿¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤ÇÉü³è¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎ·¿°Ý»ý!¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ2025½©¡Ù¤È¤·¤Æ9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾²¼Þ«Ê¿
¾¾²¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»°å¤È¤·¤Æ¾®³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¾®»ù²Ê°å¤ÎËÒÌî¡£Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ý¤âÂÖÅÙ¤âÂç¤¤¤ÌäÂê¥É¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢µß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÇËÒÌî¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¡¢¤½¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¾¾²¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø(Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç)½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢»ùÆ¸Ìò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤(¾Ð)¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¾¾²¼Þ«Ê¿
¡½¡½¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³ÊÔ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¡Ë»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢Çò°á¤òÃå¤Æ¡¢ËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Ï¢¥É¥é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÊÒ¤¹¤ß¤Ë¡ÖËÒÌîÀèÀ¸¤ò¤â¤¦1²ó¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡ÄÂÎ·¿°Ý»ý¡ª¡¡ÂÀ¤ê²á¤®¤ºÁé¤»¤¹¤®¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÒÌîÀèÀ¸¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ËÒÌîÀèÀ¸¤À¤¤¤Ö´Ë¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë(¾Ð)¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â³ÊÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´ðËÜÅª¤Ê³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ëËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤È¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»3¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÊÌ¤ÎÇº¤ß¤¬¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í§Ã£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯½ç±þ¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËËÒÌîÀèÀ¸¤¬¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Å¤¤ÉÂ¤ËÇº¤à»Ò¤É¤â¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÒÌîÀèÀ¸¤¬¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ°ì¤Ä¡¢¸À¤¤Êý°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÊý¤ÇÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î7¡Á8¥ö·î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÄÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤ª²Û»Ò¤È¤«¸«¤Æ¡ÖÀÎ¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë´î¤ó¤Ç¤¿¤Ê¡¢ËÍÃ£¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¶¦±é¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¡¼ê¤Ê¿ÆÌÜÀþ¡¢ÀèÀ¸ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸Ìò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Á´°÷¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÎÉ¤µ¤¬£²»þ´Ö¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»þ¤ËÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤·¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ºî¡¦ÆüÀ¸¥Þ¥æ»á
Â³ÊÔ¤Î·èÄê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¾¯¤·¤¢¤È¤Î¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤È¡¢ÉÂ±¡¤ËÌá¤Ã¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤ÈËÒÌîÀèÀ¸¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ç¡¢3¤«·î¤Î»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
¾¾²¼Þ«Ê¿
¾¾²¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»°å¤È¤·¤Æ¾®³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¾®»ù²Ê°å¤ÎËÒÌî¡£Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ý¤âÂÖÅÙ¤âÂç¤¤¤ÌäÂê¥É¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢µß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÇËÒÌî¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¡¢¤½¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¾¾²¼Þ«Ê¿
¡½¡½¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³ÊÔ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¡Ë»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢Çò°á¤òÃå¤Æ¡¢ËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Ï¢¥É¥é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÊÒ¤¹¤ß¤Ë¡ÖËÒÌîÀèÀ¸¤ò¤â¤¦1²ó¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡ÄÂÎ·¿°Ý»ý¡ª¡¡ÂÀ¤ê²á¤®¤ºÁé¤»¤¹¤®¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÒÌîÀèÀ¸¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ËÒÌîÀèÀ¸¤À¤¤¤Ö´Ë¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë(¾Ð)¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â³ÊÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´ðËÜÅª¤Ê³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ëËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤È¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»3¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÊÌ¤ÎÇº¤ß¤¬¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í§Ã£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯½ç±þ¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËËÒÌîÀèÀ¸¤¬¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Å¤¤ÉÂ¤ËÇº¤à»Ò¤É¤â¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÒÌîÀèÀ¸¤¬¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ°ì¤Ä¡¢¸À¤¤Êý°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÊý¤ÇÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î7¡Á8¥ö·î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÄÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤ª²Û»Ò¤È¤«¸«¤Æ¡ÖÀÎ¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë´î¤ó¤Ç¤¿¤Ê¡¢ËÍÃ£¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¶¦±é¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¡¼ê¤Ê¿ÆÌÜÀþ¡¢ÀèÀ¸ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸Ìò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Á´°÷¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÎÉ¤µ¤¬£²»þ´Ö¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»þ¤ËÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤·¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤Î»Ñ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡û¢£¸¶ºî¡¦ÆüÀ¸¥Þ¥æ»á
Â³ÊÔ¤Î·èÄê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¾¯¤·¤¢¤È¤Î¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤È¡¢ÉÂ±¡¤ËÌá¤Ã¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤ÈËÒÌîÀèÀ¸¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ç¡¢3¤«·î¤Î»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)Æü¥Æ¥ì