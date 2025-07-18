TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

9Ç¯Á°¡¢ÉÙ»³¸©¤ÇÅö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯´¯¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï¡ÖÌ¼¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½à¶¯´¯¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÂçÌç¹­¼£Èï¹ð¡Ê54¡Ë¤Ç¡¢2016Ç¯¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÊ¡»³Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÂçÌçÈï¹ð¤ÏÌ¼¤È¤ÎÀ­¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢Ì¼¤Ï¡ÖÄñ¹³¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ÂçÌçÈï¹ð¤ÏÌ¼¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖºÊ¤¬ÉÔºß¤Î·ä¤òÁÀ¤¤¡¢8²ó¤Û¤ÉÀ­¸ò¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

ºÛÈ½¤ÏÍè·î27Æü¤Ë·ë¿³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£