【洪水警報】高知県・高知市に発表 18日04:55時点
気象台は、午前4時55分に、洪水警報を高知市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・高知市に発表 18日04:55時点
中部では、18日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。西部では18日明け方まで、中部では18日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高知市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
18日朝にかけて警戒
■土佐市
□大雨警報
・土砂災害
18日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日明け方に警戒
3時間最大雨量 120mm
■宿毛市
□大雨警報
・浸水
18日明け方に警戒
3時間最大雨量 90mm
■いの町
□大雨警報
・土砂災害
18日朝にかけて警戒
・浸水
18日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■仁淀川町
□大雨警報
・土砂災害
18日朝にかけて警戒
■佐川町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日明け方に警戒
3時間最大雨量 120mm
■越知町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日明け方に警戒
1時間最大雨量 60mm
■日高村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日明け方に警戒
3時間最大雨量 120mm
■大月町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm