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気象台は、午前4時55分に、洪水警報を高知市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・高知市に発表 18日04:55時点

中部では、18日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。西部では18日明け方まで、中部では18日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高知市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　18日朝にかけて警戒

■土佐市
□大雨警報
・土砂災害
　18日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■須崎市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方に警戒
　3時間最大雨量　120mm

■宿毛市
□大雨警報
・浸水
　18日明け方に警戒
　3時間最大雨量　90mm

■いの町
□大雨警報
・土砂災害
　18日朝にかけて警戒
・浸水
　18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■仁淀川町
□大雨警報
・土砂災害
　18日朝にかけて警戒

■佐川町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方に警戒
　3時間最大雨量　120mm

■越知町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■日高村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方に警戒
　3時間最大雨量　120mm

■大月町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm