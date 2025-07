中島健人が7月17日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、全国ツアー<KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡>最終公演を開催。全国7都市12公演を巡り、約3万人を動員したソロ初となるツアーを完走した。 ツアーの締めくくりとなる東京公演では、アンコールも含め全17曲を披露。1stシングル「MONTAGE」に収録されているカップリング曲「JUST KENTY☆」も初披露された。中島健人自身が作詞を務め、「KENTY」という自身の名前をいれこんだキャッチーな歌詞の中に“アイドルにとっては、自分を応援してくれるあなたが一番輝く存在になっている”というメッセージをこめている。中島健人をイメージした「KENTY」を応援する“あなた”がKENTYパワーで自信と輝きに包まれていくストーリーを全編アニメーションで描いたMVも公開中だ。 公演ではアルバム『N / bias』の楽曲を日本全国を巡って届けるというテーマを達成し、公演の最後には<KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱>が9月14日(日)にZepp New Taipeiにて開催されることが発表された。 ライブ写真クレジット◎田中聖太郎 最終公演セットリストCANDY〜Can U be my BABY〜(New Vocal Mix 2024)SHE IS…LOVEHey!! Summer HoneyヒトゴトRaise Your LightMONTAGEBye Bye MeMissionJasmine TeaHeartbeats迷夢碧暦ピカレスク【ENCORE】jealousUniteJUST KENTY☆夏のハイドレンジア <KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / […]

The post 中島健人、ソロ初の全国ツアー完走。台北での追加公演発表&初披露の話題曲「JUST KENTY☆」MV公開 first appeared on BARKS.