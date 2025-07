歌手で俳優の中島健人が17日、東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で単独ホールツアー『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N/bias”巡』最終公演を行った。ライブ総動員数は全7都市で12公演合計3万人動員。昼公演のMCでは初の海外公演となる『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』の開催を発表。ファンであるU:nityを大いに沸かせた。

昨年12月25日に1stアルバム『N/bias』でソロデビューした中島が、今年1月に開催されたソロライブに引き続き、アルバム『N/bias』の楽曲を日本全国を巡って届けるというテーマでホールツアーを実施。セレブでスターでミステリアスな魅力満載の世界観は歌、ダンス、演出、映像の至るところに組み込まれ、約2時間の“ケンティワールド”へといざなう。ネオン輝くセットにさっそうと白い衣装で現れた中島は、1曲目からグループ時代からの人気ソロ曲「CANDY〜Can U be my BABY〜(New Vocal Mix)」でスタート。キャンディを片手にキュートに歌い踊ったかと思えば「OK、渋谷!夏、感じてんの?俺と熱くなれんの?手加減したら許さないから!」と客席に降りて「Hey!! Summer Honey」を歌唱すれば、至近距離の中島が振りまく笑顔やハイタッチで崩れ落ちるファンも多数。一転、最新曲「MONTAGE」では黒の衣装にチェンジし、クールなダンスとともに“ダーク”な世界でも魅せていく。男性ダンサーを引き連れた力強いパフォーマンス、そして「Mission」では黒のTシャツを破いて肉体美をあらわにするなど、お家芸である“Sexy”も健在。ステージ上で生着替えしたり、髪を整える姿もファンの前でみせ、360度すきのない姿はもちろん、愛犬の鼻の“どアップ”写真を当てるという超マニアックなクイズの後は、ごほうびにチームマネージャーが作ったたこさんウィンナーを頬張るなど、無邪気でサービス精神旺盛に振る舞った。さらに、ソロ初の海外公演『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』を9月14日に台北・Zepp New Taipeiで開催することを発表した。本編ラスト「ピカレスク」前のMCでは、自身の夢を語る場面も。「稚拙な表現かもしれないけど。俺、すごいやつになりたいのよ。俺たち、すごい奴らになりたくない?とにかくすごくなりたい。みんなは本当にまわりからも『本当にU:nityってすごいんだね』って思われてほしい」と強い願望を明かす中島。さらに、「俺、絶対、東京ドーム行くから!」ときっぱり。「みんなにとってのナンバーワンって誰?俺にとってのナンバーワンはU:nityだよ。この関係性をもっと日本中に自慢したいと思わない?わかりやすいものってなんだろうっていろいろ考えていた。やっぱりドームなんだよな」と結論づけたといい、「3年…いや2年くらいで行くよ」と力強く約束した。また「でもさ…ありがとね。やっぱり去年いろいろな言葉を受けて、悪者あつかいされたり悪だって言われたりしたけど、悪って言われて、悪なんだと思った瞬間に、よりそこから人の痛みや悲しみを改めて知れた。それはU:nityが一緒に俺ときょうまで駆け抜けてくれたからだと思うから。俺は正直、闇は晴れたと思う。だからさ、これからは、きれいな光を一緒に見に行こう」と前を見据えた。アンコールの「Jealous」後には、中島が「親友の岩本照(Snow Man)があそこにいます!」と客席を指して暴露。岩本が来場することはサプライズだったようで、「なんだよ、あのLINE、スタンプだけ返しやがって」と憎まれ口を叩きつつ、「俺の親友なんです。俺のいろんなときを支えてくれた親友なんです」と愛情深い一面をみせる。ぺこぺこと縮こまる岩本に、「なんで恐縮してるの?」とツッコミながらも、素の中島の笑顔が垣間見え、会場はほっこりムードに包まれた。割れんばかりの「健人コール」のなか再々登場したWアンコールでは、中島の呼びかけでU:nityが「ピカレスク」のサビを大合唱。中島は「OK、わかった。覚悟を決めたよ、俺はみんなの一番星になる」と、最新シングルより全力アイドルソング「JUST KENTY☆」を初披露した。曲中には大きく星を描く振り付けもあり、「俺がおまえたちの一番星になるから!お前たちも俺の一番星になれよ!」とアツく呼びかけ、ステージを後にした。