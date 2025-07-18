µþÅÔ¤¬¿À¸Í£Í£ÆÀÆÆ£Ì¤·î¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡¡¾ÅÆî¤Ç»ØÆ³¼õ¤±¤¿úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤È¤Î¡ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¤Ç´°Á´Éü³èÌÜ»Ø¤¹
¡¡µþÅÔ¤¬¿À¸Í£Í£ÆÀÆÆ£Ì¤·î¡Ê£²£¶¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£¤Ï£²£³Ç¯£¸·î¤ËÉé¤Ã¤¿º¸É¨´ØÀáÃ¦±±¡¢º¸É¨Ê£¹çð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¡¢Æâ³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤é¡¢º£Ç¯£²·î¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤ÇÉüµ¢¡£¤·¤«¤·º£µ¨£Ê£±¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï£²»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨£Ê£±¤Ç£³°Ì¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëµþÅÔ¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£ÆÀîºêñ¥ÂÀ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¡£Àîºê¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ä¿ä¿ÊÎÏ¤òÉð´ï¤È¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤Ë¤â¤¢¤Õ¤ì¤¿ÀÆÆ£¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆµþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¾ÅÆî¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤«¤é¥×¥í¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢£±£°Âå¤Ç¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç´ÆÆÄ¤ÏÀÆÆ£¤¬Éé½ý¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¿À¸ÍÀï¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÈà¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¼£¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¸ÀÍÕ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉüµ¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¡¢¥í¥·¥¢£±Éô¥ë¥Ó¥ó¥«¥¶¥ó¡¢£ÇÂçºå¡¢¿À¸Í¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÀÆÆ£¡£ÀÜ¿¨¤ÇÉé¤Ã¤¿Âç¤±¤¬¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¥¤¥Ê¥â¤¬¡¢µþÅÔ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î²¸»Õ¤È¤Î¡ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£