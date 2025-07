BAND-MAIDが、最新曲「What is justice?」をリリース。同曲のミュージックビデオを公開した。 ◆「What is justice?」MV ミュージックビデオではBAND-MAIDのハードな演奏が展開され、タイトルの通り「正義とは何か?」を繰り返し訴えかけるパワフルな映像となっている。 さらに、『桃源暗鬼』のキャラクターの能力を彷彿とさせる表現など、書き下ろしとなった本楽曲だからこそ楽しめる見どころが散りばめられている。 現在開催中の全国ツアー<BAND-MAID TOUR 2025>は、ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアター公演を含むFINAL ROUNDのチケットオフィシャル先行申し込みを受付中。 「What is justice?」2025年7月18日(金)配信リリース配信リンクリンク: https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice <BAND-MAID TOUR 2025>FIRST ROUND5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO SOLD OUT5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM SOLD OUT5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT5月31日(土) 新潟 LOTS SOLD OUT6月20日(金) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月21日(土) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月28日(土) 宮城 仙台GIGS SOLD OUT SECOND ROUND7月12日(土) 東京 豊洲PIT SOLD OUT7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール8月2日(土) 熊本 B.9 V1 SOLD OUT8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS SOLD OUT8月8日(金) 愛知 DIAMOND HALL8月9日(土) 愛知 DIAMOND HALL SOLD OUT FINAL ROUND10月24日(金) 大阪 なんばHatch11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター ・FINAL ROUNDオフィシャル二次抽選先行受付中受付対象公演:10/24大阪〜12/7東京ファイナルローソンチケット・プレリクエスト先行受付期間:7月12日(土)0:00〜7月27日(日)23:59国内:https://l-tike.com/bandmaid/海外:https://l-tike.com/st1/bandmaid2025 ・SECOND ROUND(札幌・8/8愛知公演)一般発売中https://bandmaid.tokyo/contents/738220 関連リンク◆BAND-MAID オフィシャルサイト◆BAND-MAID オフィシャルYouTube◆BAND-MAID オフィシャルX◆BAND-MAID オフィシャルInstagram◆BAND-MAID オフィシャルTikTok

