£±£¸Æü¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÀÐÀîÍ´´õ¼ç¾¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤¬ÅÐÏ¿³°¡¡»³Æâ¾½Âç¡¢»³ºê¾´ÅÔ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡Ä£Ö£Î£ÌÀéÍÕÂç²ñ
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»ÒÀéÍÕÂç²ñ¡ÊÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½½Ð¾ìÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ê¥¶¡¼¥ÖÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ê£Í£Â¡Ë¡¦»³Æâ¾½Âç¡ÊÂçºå£Â¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ê£Ï£È¡Ë¡¦»³ºê¾´ÅÔ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡££±£·Æü¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Ï£È¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¼ç¾¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢£Í£Â¤Î¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë²ó¤Ã¤¿¡££²Áª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢¾®Ìî»û¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤ÇÁ´¥»¥Ã¥È¡Ê£Ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ÀÐÀî¤ÏÂè£´£ÓÅÓÃæ¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Âè£µ£Ó¤Ï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±£·Æü¤Ë£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÂà¤±¡¢³«Ëë¤«¤é£·¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤È¾å°Ì£·¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡Âç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£