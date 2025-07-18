BAND-MAID¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²ÎMV¸ø³«
BAND-MAID¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖWhat is justice?¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤ËKANAMI¡ÊGt.¡Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜÊÔ¤Ç¤ÏBAND-MAID¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê±éÁÕ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤Ê¤É¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¸«¤É¤³¤í¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWhat is justice?¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤ä¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡×ÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏBAND-MAID¤ÎHP¤äSNS¤Ç³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BAND-MAID
¡ÖWhat is justice?¡×
2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice
OFFICIAL HP¡§https://bandmaid.tokyo
¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤ËKANAMI¡ÊGt.¡Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜÊÔ¤Ç¤ÏBAND-MAID¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê±éÁÕ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤Ê¤É¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¸«¤É¤³¤í¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BAND-MAID
¡ÖWhat is justice?¡×
2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice
OFFICIAL HP¡§https://bandmaid.tokyo