【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」2巻】 7月18日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」の2巻を7月18日に発売する。価格は792円。

本作は“カラダ乗っ取り系”エロティックバトルマンガ。マサイ氏が原作、六壱氏が作画を手掛けている。

2巻では滝神広人が最強の能力者である義姉・麗に対抗するため、次なるターゲット・市ヶ谷リリカとカラダを賭けて「ババ抜き」に挑む。また表紙には、きわどい制服姿のリリカが描かれている。

【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」2巻あらすじ】

ヤンキー少女・韮沢極のカラダに霊を押し込み、

カラダを乗っ取ることに成功した滝神広人。

最強の能力者である義姉・麗に対抗すべく、

次なるターゲット・市ヶ谷リリカと

カラダを賭けて「ババ抜き」に挑む。

リリカのイカサマの前に苦悩する広人だったが、

戦いは思わぬところから決着へ──。

「リリカ、可愛いなお前……」

次なるカラダ、たっぷり奪っていくぜ!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.