【「やちるさんはほめるとのびる」1巻】 7月18日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「やちるさんはほめるとのびる」の1巻を7月18日に発売する。価格は792円。

本作は遠野人夏氏が「コミックDAYS」で連載中の作品。引っ込み思案な“八尺様”と人間のピュアラブコメとなっている。

ヒロインのやちるは人間界で生きる八尺様だが、「八尺様はえっちな妖怪」という世間のイメージが定着したことで弱体化し、身長が190cmほどに縮んでいた。

そして間違ったイメージを払拭しようと奮闘する日々のなか、八尺様ファンの青年・誠一郎と出会い、褒められると自分の身長が元の大きさに戻ることに気づく。

あらすじ

人間界で生きる八尺様のやちる。「八尺様はえっちな妖怪」という世間のイメージが定着してしまったことにより、身体は弱体化し、身長は元の8尺(240cm)より縮んでいまや190cmほど。間違ったイメージを払拭しようと奮闘するも、日々失敗ばかり。しかし勉強のためにホラー映画を観に行った映画館で、八尺様の大ファンの青年・誠一郎と出会う。そこでやちるは、誠一郎に褒められると自分の身長が元の大きさに戻ることに気付くのだった……!!

