【「俺の指先で濡れる世界」1巻】 7月18日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「俺の指先で濡れる世界」の1巻を7月18日に発売する。価格は792円。

本作は「俺の女優が一番淫ら」の龍大和氏による最新作。「ヤンマガWeb」にて連載が行なわれている。

主人公の新美和也は、ピアニスト志望とは思えないほどの「動かぬ指」をもつ音大生。ある日、男性が人として扱われない「女尊男卑」の異世界に迷い込む。

そこで和也の指は、触られた女性が必ず“反応”してしまうという不思議な力を発揮する。

【「俺の指先で濡れる世界」1巻あらすじ】

『俺の女優が一番淫ら』の龍大和、最新作!音楽大学に通う新美和也は、ピアニスト志望とは思えぬほどの「動かぬ指」で知られていた。ある日、和也はふとしたことから異世界に迷い込んでしまう。そこは、男性が人として扱われない、圧倒的な「女尊男卑」の世界。だが、そこで和也は自身の体の異変に気づく。不思議な力を秘めた指。それは「触られると、身体が“反応”してしまう」指。和也の指先が、理不尽な世界を濡らす――。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.