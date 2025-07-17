À®¸ù¤òÄÏ¤ó¤À¡È¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¡É¤ÎÊÌ¤ì¡Ä¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¸Ø¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×

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🤍 @KMbappe ✖️ @LucasVazquez91 ✖️ @AndreyLunin13 🤍 #GraciasLucas pic.twitter.com/kblzGzLlIO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 17, 2025