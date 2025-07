m-floが2025年第3弾配信シングル「Reckless」をリリースした。 今回“loves”アーティストとして迎えたのは、Z世代を中心に急速に注目を集める新鋭ボーカリスト・Adee A.。 本楽曲は、現在放送中の大人気アニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』のエンディングテーマとしても起用され、放送開始直後からSNSやファンの間で大きな反響を呼んでいる。 混沌とした日常や、矛盾だらけの現実さえも、自分だけの“狂気”や“衝動”として肯定し、前に進むエネルギーに変えていく──そんな力強いメッセージと内省的なリリックが印象的な「Reckless」は、後悔や失敗すらもビートと共に飲み込み“自分らしさ”を音楽として昇華する、新時代のアンセムだ。 Adee A.の芯のあるボーカルと、m-floの新たな引き出しにも思えるロックサウンドが交差し、聴く者の感情を鮮やかに揺さぶる1曲となっている。 さらに、ジャケットアートワークは、原作アニメのキャラクターデザインでも知られるコヤマシゲトが担当。作品世界との強いリンクを持ちながら、m-floの音楽性とAdee A.の存在感をビジュアルで表現した1枚となっている。 Digital Single「Reckless」 m-flo loves Adee A.2025.7.17 ReleaseLinkfire:https://m-flo.lnk.to/Reckless 関連リンク◆m-flo オフィシャルサイト

