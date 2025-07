米米CLUBがデビュー40周年を記念したFAN BEST BOX 『愛米 〜FANtachy selection〜』(ヨミ:あいまい〜ふぁんたちーせれくしょん〜)を、10月22日に発売することが決定した。 本作には、ファンが投票サイトから参加&セレクトして決まる20曲と、これまで米米CLUBに携わったスタッフセレクトによる20曲の計40曲を収録。 さらに、初回生産限定盤には2年ぶりのツアー<米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜>のみで披露される貴重な楽曲の制作現場密着映像や、カールスモーキー石井の出身地、茨城県での音楽フェス<Lucky Fes’25>の密着映像を収録予定。 また、スペシャル記念グッズとして同梱される米米CLUB監修「米スカーフ」は入手必須。 これまでの感謝を“米”た、これぞ“ファン達”が選ぶ、“ファン達”のためのスペシャル記念BOXの登場となる。 『愛米 〜FANtachy selection〜』発売日:2025年10月22日(水)詳細:https://www.komekomeclub.net/ ◾︎初回生産限定盤3CD+BD+米米CLUB監修「米」スカーフ¥13,500(税込) ◾︎通常盤:3CD¥6,000(税込) 収録曲投票サイト:https://komekomeclub40th.net投票期間:7月17日(金)〜8月15日(金) ・Sony Music Shop限定早期予約特典決定本商品を8月15日(金)までにSony Music Shopにてご予約頂きました方対象に、抽選で下記特典が当たります。 A賞 メンバー全員サイン色紙88名B賞 米米CLUBオリジナルステッカー888枚 予約リンク初回生産限定盤(SRCL-13415〜13419):https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013420&cd=MATO000007940 通常盤(SRCL-13420〜13422):https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013420&cd=MATO000007941 <米米CLUB「米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜」>・2025年9月26日(金) 埼玉/大宮ソニックシティ 大ホール(ファンクラブ会員限定)開場17:00/開演18:00お問い合わせ:ディスクガレージお問い合わせフォーム https://www.diskgarage.com/form/info ・2025年10月4日(土) 大阪/大阪城ホール開場16:00/開演17:00お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 土日祝日休業) ・2025年10月5日(日) 大阪/大阪城ホール開場16:00/開演17:00お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 土日祝日休業) ・2025年10月13日(月・祝) 愛知/愛知県芸術劇場 大ホール開場17:00/開演18:00お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00〜18:00) ・2025年10月14日(火) 愛知/愛知県芸術劇場 大ホール開場17:30/開演18:30お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00〜18:00) ・2025年10月18日(土) 神奈川/ぴあアリーナMM開場16:00/開演17:00お問い合わせ:ディスクガレージお問い合わせフォーム https://www.diskgarage.com/form/info ・2025年10月19日(日) 神奈川/ぴあアリーナMM開場16:00/開演17:00お問い合わせ:ディスクガレージお問い合わせフォーム https://www.diskgarage.com/form/info ●席種/チケット代金(税込/全席指定)・ファンクラブ限定プレミアムシート(プレミアムグッズ付き):¥20,000・指定席:¥12,400※小学生以上有料(小学生未満で座席が必要な場合有料)※FC限定プレミアムシートは、WCV会員のみお申し込みいただけます。 ●一般チケット発売日2025年8月8日(金) ●演奏予定曲♪I・CAN・BE♪Shake Hip!♪FUNK FUJIYAMA♪浪漫飛行♪君がいるだけで♪MATA(C)TANA♪J.Oメドレー♪シュークメドレー 他 企画・制作:WELL STONE VOICE協賛:JAPAN AIRLINES後援:ソニー・ミュージックレコーズ

The post 米米CLUB、デビュー40周年記念FAN BEST BOX 『愛米 〜FANtachy selection〜』発売決定 first appeared on BARKS.