Èþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¡×¡Ö¹Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¹Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢º£²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆBALLISTIK BOYZ¤Îº½ÅÄ¾¹¨¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÀ¸³è2ÆüÌÜ¤ÎÌë¡¢ÆÍÇ¡¹õÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆIsland Blue¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Þ¤¤¤«¡Ê26ºÐ¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿Èþ½÷¡¦¤Þ¤¤¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤æ¤¤Ý¤è¡õÊ÷´ß¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¡×¡Ö¥â¥Æ¤½¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÆ±¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤Þ¤¤¤«¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Þ¤¤¤«¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤´é¤¬¤Û¤³¤í¤ÖÃËÀ¿Ø¤ò¸«¤Æ¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê÷´ß¤â¡ÖÀäÂÐ¤³¤ì¹Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£