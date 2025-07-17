²Î¼ê¤Î¥³¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó»àµî¡¡87ºÐ¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×ÃæÈø¥ß¥¨¤é¤¬¥«¥Ð¡¼
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÊÆ²Î¼ê¤Î¥³¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£87ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤¿¤Û¤«¡¢½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤¬SNS¤Ç¸øÉ½¤·¡ÖºòÌë¡¢»ä¤Î¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¿Í¥³¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡1955Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ä¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÏÆüËÜ¤ÇÃæÈø¥ß¥¨¤é¤¬Â¿¤¯¤Î²Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¡£