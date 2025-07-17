±«¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¡ÃæÃÇ»þ´Ö2»þ´Ö21Ê¬¡¡¥Þ¥Ä¥À¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡¡¹ÅçDeNAÀï¡¡Àî¸ýÀÕÇ¤¿³È½¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1-1DeNA¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¢¦Àî¸ýÏËÂÀÀÕÇ¤¿³È½
¨¡¨¡Å·¸õ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¨¡¨¡ÅöÁ³¤ä¤ëÁ°Äó
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤ÉÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÄ¾¤¹»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥á¥À¥¹¡Ê¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î¾ðÊó¤â¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤³¤¦¤¤¤¦ÃæÃÇ¤ÏÄÁ¤·¤¤
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Î±«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤·¡£¤ä¤à¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÔ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×