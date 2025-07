¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¿·ºî¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¤¥º¤Ç³ð¤¨¤ë♡Æü¾ï¤òºÌ¤ëÂ­¸µ¥³ー¥Ç

この夏、アディダスから注目の新作スニーカー「ライトブレイズ」が登場しました。アスリートも支持する本格ランニングシューズの技術を搭載しながら、ライフスタイルにもなじむデザイン性が魅力♡クッション性やグリップ力も優れていて、快適さとおしゃれを同時に叶えてくれる一足です。コーディネートの幅も広がる最新スニーカーで、毎日をもっと軽やかに楽しんでみませんか?

軽やかな履き心地と高機能性

「ライトブレイズ」は、アディダスのランニングライン「アディゼロ」シリーズのテクノロジーを受け継いだ注目の一足。

ミッドソールにはフルレングスのライトストライクを採用し、軽量で弾むようなクッション性を実現。ラバーアウトソールがグリップ力と耐久性を高め、どんなシーンでも安心の履き心地です。

ISSIN選手や坂本花織選手からも、「フィット感」「軽さ」「日常に馴染むデザイン」と好評の声が届いています♪

ÉCRUの吸水ショーツが話題♡ノベルティ付きでブルーdayもご褒美に

感性で楽しむ、自由なコーディネート

デザインは、大胆なスリーストライプスや異素材ミックスが映えるカラーブロック仕様。

ベーシックから遊び心のある配色まで、選ぶ楽しさも魅力。平松想乃さんは私物のシューチャームでカスタマイズするなど、自由にスタイリングを楽しんでいます。

スポーツにもカジュアルにもフィットし、NOSUKEさんのようなアクティブなシーンにも最適。履く人の感性で表情を変えるスニーカーです。

カラーバリエーションと価格情報

「LIGHTBLAZE」は、ユニセックス(U)とウィメンズ(W)の2タイプで展開。それぞれ以下のラインナップがあります。

LIGHTBLAZE U

価格:12,100円(税込)

商品番号:JR7214

カラー:コアブラック/コアブラック/アイアンメタリック

価格:12,100円(税込)

商品番号:IH8607

カラー:グレーツー/グレースリー/アイアンメタリック

LIGHTBLAZE W

価格:12,100円(税込)

商品番号:IH8606

カラー:グレーツー/グレースリー/アイアンメタリック

商品番号:IH6962

カラー:アルミナ/シルバーメタリック/コアブラック

※全国のアディダス取扱店舗、アプリ、公式オンラインショップにて購入可能。

※シューチャームは私物を使用しており非売品です。

©2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

軽やかな一歩が、新しい私を連れていく

アディダスの「ライトブレイズ」は、スポーツの機能性とファッション性を兼ね備えた新時代のスニーカー。自分らしいスタイルを大切にしながら、毎日の歩みに軽やかさをプラスしてくれる存在です。

自由に動き、自由に遊ぶ。そんな想いを叶える一足を、ぜひ手に取ってみてください。気持ちまで軽くなるような履き心地で、あなたの毎日がもっと心地よく輝きますように♡