3ÅÙÃæÃÇ¤â¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É°ú¤Ê¬¤±¡¡»î¹ç»þ´Ö¤ò¾å²ó¤ë¹ç·×2»þ´Ö21Ê¬¤âÃæÃÇ¡¡18Æü¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à»î¹ç¤Ê¤·
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç1-1DeNA¡Ê17Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¹Åç¤ÈDeNA¤Î»î¹ç¤Ï±«¤Ç3ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢5²ó±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¤Ï2²óÉ½¡£»î¹çÁ°¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éDeNA¤ÎµÜºêÉÒÏºÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»î¹ç¤¬1»þ´Ö°Ê¾å¤âÃæÃÇ¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DeNA¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î2²óÎ¢¤Ë¹Åç¤¬¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNA¤Ï4²ó¡¢»àµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢µÜºêÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¡¢DeNA¤ÎÀèÆ¬¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÆ¤Ó±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¡£
ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤âDeNA¤Ï¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¤Ë¹¶·â¤¬½ªÎ»¡£Ä¾¸å¤Î6²óÎ¢¡¢¹Åç¤¬1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â±«¤¬¶¯¤Þ¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å6»þ1Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤Ï¸á¸å10»þ16Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÃÇ¤Î¹ç·×»þ´Ö¡Ê2»þ´Ö21Ê¬¡Ë¤¬¡¢»î¹ç»þ´Ö¡Ê1»þ´Ö54Ê¬¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£