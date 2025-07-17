¡È50ºÐ¤ÇÅÅ·âº§¡É°¤Éô¥µ¥À¥ò¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÃçÎÉ¤·¥Ï¥°¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ã¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ä
µÓËÜ¡¦ÂçÀÐÀÅ¡¢¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤¬½¸·ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢50Ç¯´Ö¡ÈÆÈ¿È¼çµÁ¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¼¡Âè¤ËºÊ¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤¬¹¬ÂÀÏº¤ËÊú¤¤Ä¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ã¤·¤¤¤Î¡¢»ä¡×
Âè1ÏÃÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥¹¥¿¡¼ÊÛ¸î»Î¡¦¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ½Ð±éÃæ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢50Ç¯´ÖÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Õ¤¤¤ËÌÔÎõ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¡¦¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¥Í¥ë¥é¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æÂÞ¤ò¹¬ÂÀÏº¤ËÅÏ¤·¤ÆÂÁá¤Ëµî¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Í¥ë¥é¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¡¢ºÆ²ñ¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡£¤·¤«¤·Âà±¡¤ÎÆü¡¢¹¬ÂÀÏº¤¬ÉÂ±¡¤Î¸¼´Ø¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¥Í¥ë¥é¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤¦¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤À¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿¥Í¥ë¥é¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¡¢ÅÅ·â·ëº§¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥Í¥ë¥é°ì²È¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿·º§À¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¡¢¹¬ÂÀÏº¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Í¥ë¥é¤¬¡Ö¤¦¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢°ì½ï¤Ë²È¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥Í¥ë¥é¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤¦¤Á¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¡¢»ä¤Û¤ó¤È¤Ï¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Í¥ë¥é¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤ÎÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤Í¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¹¬ÂÀÏº¡£¤³¤ì¤Ë¥Í¥ë¥é¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ã¤·¤¤¤Î¡¢»ä¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¹¬ÂÀÏº¤ÏÈà½÷¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Í¥ë¥é¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¡©¡×¤È¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡©¡×¤È¹¬ÂÀÏº¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë¡£
¥Í¥ë¥é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¹¬ÂÀÏº¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Î¼ÁÌä¤ËÍ¥¤·¤¯±þ¤¸¡¢¡Ö¡Êº£ÅÙ¥·¥Á¥å¡¼¤ò¡Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¥Í¥ë¥é¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¹¬ÂÀÏº¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ò²ó¤·¤ÆÈà¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡É¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£