µð¿Í¡¦ÂçÀª¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Îº£µ¨4ÇÔÌÜ¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ü¤¦Á³
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨4ÇÔÌÜ¡Ê5¾¡1¥»¡¼¥Ö28¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÂô°æ¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¡¢µ¾ÂÇ¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Ç2»à»°ÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¤¬»°Í·´Ö¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¤¬Á÷µåÆ°ºî¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ý¥í¥ê¤ÈÍî¤È¤¹´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÀª¤Ï¤Ü¤¦Á³¡£¤Ê¤ª¤âÂ³¤¤¤¿2»à°ìÎÝ¤Ç´äÅÄ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÍ··â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌçÏÆ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ï2¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë2»àËþÎÝ¤ÈÆ±ÅÀ¡¢µÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦ºäËÜ¤Î»ß¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Æ»°¿¶¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£