Leadが9月24日に、ミニアルバム『REPRISE』(読み:リプライズ)をリリースすることが決定した。 『REPRISE』には、2002年のデビュー当時を想起させるサウンドや世界観で構成された全6曲を収録予定。収録曲「Will」は、谷内伸也が作詞・作曲を手がけた楽曲で、2002年にリリースされた2ndシングル「”Show me the way”」をオマージュして制作された1曲。<Leaders Party 20! 〜Prelude〜>のステージでも披露され、ファンの間で話題となっていた。 アーティスト写真では、1stアルバム『LIFE ON DA BEAT』のポスターが貼られた平成感漂う部屋を舞台に、メンバーが柔らかな表情を見せており、当時の空気感をビジュアル面でも再現。ジャケット写真も合わせて公開された。 『REPRISE』は、初回限定盤・通常盤の2形態で発売される。初回限定盤は、三方背ケース仕様となっており、20ページフォトブックが付属する。 さらに、9月13日より全7箇所でリリースイベントも開催予定。 ◆ ◆ ◆ ◾︎鍵本輝 コメント満を持してのミニアルバムリリース、大変お待たせいたしました!今回の作品は、僕らのデビュー当時を彷彿とさせるジャンルや世界観を再現しつつ、そこに進化も込めた一枚に仕上げました。じっくりと楽曲と向き合いながら制作を進め、「懐かしさの中に新しさがある」そんな感覚を大切にしています。まさに“温故知新”を体現したミニアルバムを、楽しみにしていてください! ◾︎古屋敬多 コメントミニアルバムなるものが完成しました!20年以上の歴史があるからこそ生まれた、僕たちにとっても意味合いの深い作品です。なにより、聴いてくれた方の「大切な一枚」として、寄り添い続けてくれたら嬉しいです! ◾︎谷内伸也 コメント昨年9月以来、約1年ぶりの今作は、グループ初となるコンセプトミニアルバムです!デビュー当時の楽曲をオマージュした楽曲を含む全6曲を収録。当時の時代感やサウンドを今の感性で再構築して、僕たちなりに“再演=REPRISE”した一枚に仕上がりました。懐かしさと新しさとLeadらしい遊び心も随所に散りばめた、今だからこそ表現できた一枚を1人でも多くの方に楽しんでもらえると幸いです! ◆ ◆ ◆ ミニアルバム『REPRISE』2025年9月24日(水)発売購入:https://Lead.lnk.to/REPRISE_CD ■初回限定盤(CD+Photobook) [価格]5,500円(税込)[品番]PCCA-06415[仕様]三方背ケース/別冊20ページフォトブック[CD収録内容]「Will」他、全6曲収録予定 ■通常盤(CD only) [価格]3,300円 (税込)[品番]PCCA-06416[CD収録内容]初回限定盤と同内容 【購入特典】・予約購入先着特典:貼ってはがせる「REPRISE」ステッカー・Amazonオリジナル特典:メガジャケ <Lead『REPRISE』リリース記念イベント>9月13日(土) 13:00〜【東京】ポニーキャニオン3階イベントスペース9月14日(日) 15:00〜【埼玉】某所9月15日(月祝) 12:00〜【東京】タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO9月23日(火祝) 12:00〜【東京】汐留シオサイト地下歩道9月27日(土) 14:00〜【埼玉】イオンレイクタウンkaze 1F光の広場9月28日(日) 関東某所10月5日(日) 13:00〜【大阪】ヨドバシカメラマルチメディア梅田店 地下2階ヨドバシホール 関連リンク◆Lead オフィシャルX◆Lead オフィシャルTikTok◆Lead オフィシャルYouTube◆Lead オフィシャルInstagram

