¾ÃËÉ»Î¡¢¶µ»Õ¡¢·Ù»¡´±¡Ä6Ì¾¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬°úÂà¸å¤Ë½¢¤¤¤¿¡ÖÉáÄÌ²á¤®¤ë¿¦¶È¡×

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Daily Dale
Nathan D'Laryea - 10 apps (signed from Man City)
An injury plagued spell saw D'Laryea have to retire from football during his time at Dale. Now head of maths at a Manchester secondary school pic.twitter.com/7ghqk50qbI
— Rochdale F.C. Photos (@DySporting) January 24, 2024
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