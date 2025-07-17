Ì£¤ÎÁÇAGF¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ
¡Ö¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡×¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè79²óÆüËÜ±ÉÍÜ¡¦¿©ÎÈ³Ø²ñÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¿¾ï»þ¤È¥¹¥È¥ì¥¹Éé²Ù»þ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´¶¾ð¤ª¤è¤ÓÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÌ£¤ÎÁÇAGF¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¾ï»þ¤È¥¹¥È¥ì¥¹Éé²Ù»þ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´¶¾ð¤ª¤è¤ÓÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢20ºÐ¡Á69ºÐÃË½÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼Á´6¼ï¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤¬¡¢¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹Éé²ÙÁ°¸å¤Ç¤Ï°ìÈÖ°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éé²Ù¸å¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹Éé²Ù¸å¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢°ûÎÁÊÌ¤Ç¤Ï¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿¼Àù¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï¡¢º£¸å¡¢Â¾¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ä°ûÎÁ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£