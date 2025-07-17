¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯ÉôÆÍÇË!
½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù(¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¦Ãø)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´23´¬¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¡¢2²¯2000ËüÉô(¹ñÆâ1²¯6400ËüÉô¡¦³¤³°5600ËüÉô/¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à)¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò7·î17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
7·î18Æü¤«¤é¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¸ø³«¡£Æ±Æü0»þ¤è¤ê¡¢Á´¹ñ11ÅÔÆ»ÉÜ¸©24·à¾ì¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ®¾å±Ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò
7·î18Æü¤«¤é¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¸ø³«¡£Æ±Æü0»þ¤è¤ê¡¢Á´¹ñ11ÅÔÆ»ÉÜ¸©24·à¾ì¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ®¾å±Ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò