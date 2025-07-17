¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖFAMIMA CAFE¡×¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·È¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖFAMIMA CAFE¡×¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢7·î22Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6000Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖFAMIMA CAFE¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤éÀ¤³¦No.1¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ëÇôÃ«Å¯»á¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Æ±³«È¯6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ì¸ý¤á¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢É¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¹¤Ã¤¤ê¥¥ì¤Î¤¢¤ë¸åÌ£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÆ¦¤ò2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤ÆßäÀù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼»Ø¿ôNo.1¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
º£Ç¯6·î¤«¤éÇôÃ«»á¤È¤È¤â¤Ë¶È³¦No.1¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿··¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÍèÇ¯5·î¤òÌÜÅÓ¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÀßÃÖ´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï·Ú¤á¡¦ÉáÄÌ¡¦Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
L¥µ¥¤¥º¡§306±ß
S¥µ¥¤¥º¡§145±ß
M¥µ¥¤¥º¡§240±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡áhttps://www.family.co.jp