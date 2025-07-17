¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬£²»àËþÎÝ¤ò²Ð¾Ã¤·¤Ç£±£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡Ö£±ÅÀ¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£³¡½£²µð¿Í¡Ê£±£·Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î£·²ó£²»àËþÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£±£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£²£²¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£²¡½£²¤Î£·²ó¡¢£²»àËþÎÝ¤ÇÀèÈ¯¡¦À¾´Ü¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡££µÈÖ¡¦»³ÅÄ¤È¤ÎÂÐÀï¡£Éð´ï¤Ç¤¢¤ë£±£µ£°¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥·¥å¡¼¥È£³µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤Ç¡¢£±ÅÀ¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£