¿·³ã¸©Æâ É´Æü¤¼¤¡¦¤ê¤ó¤´ÉÂ¤Î´¶À÷¹¤¬¤ë¡Ä¸©¤Ï¡È¤»¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºöÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¿·³ã¸©Æâ¤ÎÉ´Æü¤¼¤¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï7·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç212¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê¤â33¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ç¤Î´¶À÷¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï10Âå¤¬130¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ê¤ó¤´ÉÂ¡É¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤âÁ°¤Î½µ¤è¤ê¤â0¡¥04Áý¤¨3¡¥27¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¼¨¤¹½ªÂ©´ð½à¤Î1¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á·ÙÊó¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´Æü¤¼¤¤È¤ê¤ó¤´ÉÂ¤ÏÈôË÷¤Ë¤è¤ê¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¡¢¤»¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¼êÀö¤¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£