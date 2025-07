本名はコンチェッタ・ローサ・マリア=フランコネロ。1937年ニュージャージー州生まれ。11歳からショーに出演し、1955年に歌手デビュー。初期は鳴かず飛ばずだったが、1958年に古いバラードをカバーした「Who's Sorry Now?」が大ヒット、以降ヒットを連発。1960年には「恋には弱い(Everybodys Somebodys Fool)」で、女性ソロ・アーティストとして初めてビルボードHot100チャートの首位を獲得した。ラテンやカントリー、映画音楽まで幅広いレパートリーを持ち、ドイツ語や日本語を含む多言語で録音。全世界で2億枚以上のセールスを誇り、53曲を全米シングル・チャートに送り込んだ。日本でも多くの曲がカバーされ、弘田三枝子や中尾ミエらのヒットにつながった。1962年の代表曲「可愛いベイビー」は近年TikTokでも再注目され、若い世代にも新たなファン層を広げていた。@connie_francis_officialMy thanks to you all for the huge reception you have given to ”Pretty Little Baby”. I am delighted to join the TikTok Community and share this moment with you.♬ Pretty Little Baby - コニー・フランシスコニー・フランシスは今年6月、「可愛いベイビー」のバズを受けてTikTok公式アカウントを開設。動画メッセージを通じて感謝を伝えた