µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù°¤Éô¥µ¥À¥ò¡õ¾¾¤¿¤«»Ò¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë´¶Éþ¡ÖÁêÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¤¡×¡¡Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ó¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤Ë½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¡¢¾¾¡¢µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥Æ¥ó¥È¥Ã¥×¥¹¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÀÐÀÅ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤âÌµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¡£¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¡Ë¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤Î·ëº§´Ñ¤òÂçÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¥Í¥ë¥é¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÂç¤¤ÊÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÅÅ·â·ëº§¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÉã¡¦Äï¡¦½ÇÉã¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿·º§À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½é²ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¡ÊÂè1ÏÃ¤Ç¡Ë¥Í¥ë¥é¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¡È¤Ï¤Ã¡É¤È¤¤¤¦É½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎÉ½¾ð¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢°¤Éô¤Î±éµ»ÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥Í¥ë¥é¤Ï¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡É¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤Ç¡£¾¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Í¥ë¥é¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤È¤«¡¢Ñ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤´¶¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´µ¡·ù¤¤¤¤¤Î½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¾¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È¤¹¤´¤¯¤´µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½øÈ×¤ÇÂçÀÐ»á¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¾ìÌÌ¤«¤é2¿Í¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Þ¤Ç¡¢Ã»¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë´ÝÅê¤²¤Ê´¶¤¸¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÂæËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ê¤½¤Î´Ö¤ò¡ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥Æ¥ó¥È¥Ã¥×¥¹¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÀÐÀÅ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½é²ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¡ÊÂè1ÏÃ¤Ç¡Ë¥Í¥ë¥é¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¡È¤Ï¤Ã¡É¤È¤¤¤¦É½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎÉ½¾ð¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢°¤Éô¤Î±éµ»ÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥Í¥ë¥é¤Ï¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡É¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤Ç¡£¾¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Í¥ë¥é¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤È¤«¡¢Ñ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤´¶¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´µ¡·ù¤¤¤¤¤Î½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¾¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È¤¹¤´¤¯¤´µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½øÈ×¤ÇÂçÀÐ»á¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¾ìÌÌ¤«¤é2¿Í¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Þ¤Ç¡¢Ã»¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë´ÝÅê¤²¤Ê´¶¤¸¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÂæËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ê¤½¤Î´Ö¤ò¡ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£