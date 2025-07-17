µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡ÖºÇ¸å¤Ï±ÍÅÍ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¡¡10°ÂÂÇÍá¤Ó¤ë¤â7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀÇ´Åê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²óÅÓÃæ10°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£2¡½2¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤Î¤¿¤á¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡10°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡£¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢¼«ÌÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤³¤«¤é¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÊÅÄÃæ¡Ë±ÍÅÍ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢ºÇÄã¸Â¤ÏÇ´¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¸Å²ì¡¢°ËÆ£¤ËÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡£6²ó¤ËÃæ»³¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø2¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2¡½1¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÆâ»³¡¢¥ª¥¹¥Ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤Þ¤¿¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¡½2¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÀÖ±©¡¢Æâ»³¤ËÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ç¥ª¥¹¥Ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬»³ÅÄ¤ò3µå¤Ç±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À¾´Ü¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£