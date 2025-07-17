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Bedrock Robotics
https://bedrockrobotics.com/news/introducing-bedrock-robotics
Ex-Waymo engineers launch Bedrock Robotics with $80M to automate construction | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/07/16/ex-waymo-engineers-launch-bedrock-robotics-with-80m-to-automate-construction/
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