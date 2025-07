DA PUMPが17日、東京・NHKホールで全国ツアー「LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY」東京公演を開催した。

9日発売の約3年ぶりのアルバム「BACK 2 DA UNITY」を引っさげたツアー。ISSA(46)は「原点回帰と温故知新をテーマに、自分たちのルーツをもう1回見直して作ったアルバム」と語り、「過去の曲もブラッシュアップして、今のDA PUMPしか見せられないライブになりました」と胸を張った。

今回は3年ぶりに生バンド編成でのツアーとなり、オープニングから激しいギターの音で会場の温度を上げた。アルバム収録曲の「SHOUT」でライブが始まると、代表曲「Dream on the street」「Rhapsody in Blue」などを立て続けに披露し、ファンを盛り上げた。KIMI(42)は「熱気がすごすぎてメガネが湿気で曇りました」と笑みを浮かべ、ISSAは「今日というこの瞬間は1度しかないので、目と心に焼き付けて今日という日の思い出にしていってください」とあおった。

その後も「Pon de SKY,Pon de STAR」「SUSHI PARTY」や人気曲「U.S.A.」など全24曲を、生バンドの演奏とともに披露。4人時代の振り付けを取り入れるなど、28年で積み重ねた至極のパフォーマンスでファンを魅了した。

「Pon de SKY,Pon de STAR」は、振り付けをチョコレートプラネット松尾駿(42)が振り付けを監修。TOMO(44)は「ちょっとスパイスがほしくなって、レゲエと言えば松尾さんだったので、直接頼んだら1回断られた」と明かしたが、「4回くらい飲み会挟んでやっと決まりました」とにやり。ポップな振り付けで会場を大いに盛り上げていた。

8月30日まで全国8会場8公演を開催予定。U−YEAH(41)は「僕らの存在が皆さんの人生の一部になれている気がしてうれしいです」。TOMOは「1個1個皆さんと思い出を作れるのがすごくうれしいです」と喜びを語った。

ISSAは「この作品を作ってここに立てて本当によかったです。全会場大盛り上げでいきます」と呼びかけた。【野見山拓樹】