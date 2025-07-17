BALLISTIK BOYZ¡¢¥Ë¥åーEP¼ýÏ¿¶Ê¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡ÖCRASH¡×¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
¡¡BALLISTIK BOYZ¤¬¡¢8·î13Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åーEP¡ØStardust Forever¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤¬7·î25Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛBALLISTIK BOYZ¡¢¥Ë¥åーEP¡ØStardust Forever¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë
¡¡Á´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëËÜEP¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÂè2¾Ï¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊBALLISTIK BOYZ¤òÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖStardust Forever¡×¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¨¥â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBALLISTIK BOYZ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½ÃÛ¡£¡ÖAll of You¡×¤Ï¿·¤·¤¤Èà¤é¤òÌ¥¤»¤ë¡È²Æ¤é¤·¤µ¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ì¥²¥È¥óÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ò¥¯ー¥ë¤Ê¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î²Æ¶Ê¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖShave Ice¡×¤Ï¡¢¡ÖAll of You¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È¿·¤·¤¤²Æ¡É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBALLISTIK BOYZ¤é¤·¤µ¤¬¸÷¤ë¡£¡È¥Á¥ë¤Ê²Æ¤Î¶õµ¤´¶¡É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë´Å¤¯¤È¤í¤±¤ëÎø¿´¤òË¤«¤ÊÈæÓÈ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖCRASH¡×¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦Àï»Î¤Î»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢Ç®¤µ¤Èµ¤Ç÷¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Í³Íè¤Î²»¿§¤ä¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖCRASH¡×¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ø¥ä¥Þ¥À¥¤¥ó¥Õ¥é¥Æ¥¯¥Î¥¹ Presents G1 CLIMAX 35¡Ù¤ÎÂç²ñ¥Æー¥Þ¤È¡¢¡Ø¥ïー¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë8¡¿9·îÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥ä¥Þ¥À¥¤¥ó¥Õ¥é¥Æ¥¯¥Î¥¹ Presents G1 CLIMAX 35¡Ù¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÂç²ñ¡£Ìó1¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Æ゙Âç²ñ¤«゙³«ºÅ¤µ¤ì¡¢8·î17Æü¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÅìµþ ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾°æÍø¼ù¤Ï¡Ö1¿Í¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØG1 CLIMAX¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î²»³Ú¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤ÏBALLISTIK BOYZ¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ïー¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È³¦No.1ÃÄÂÎ¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤ÎÇ®¤Æ®¤¤¤ò¡¢Ìó55Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡£Ëè½µÅÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
BALLISTIK BOYZ ¾¾°æÍø¼ù¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£BALLISTIK BOYZ¤Î¾¾°æÍø¼ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤Î¡ØG1 CLIMAX 35¡Ù¤ÎÂç²ñ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËBALLISTIK BOYZ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹‼︎
ËÍ¤Ï1¿Í¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØG1 CLIMAX¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î²»³Ú¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢1991Ç¯¤Î·è¾¡±ÇÁü¤Ç¡¢Ä³Ìî¤µ¤óvsÉðÆ£¤µ¤ó¤Î»î¹ç¸å¤ÎºÂÉÛÃÄ¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹¹¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¼«Ê¬Ã£¤¬¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖCRASH¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÎáÏÂ¤Ã¤Ý¤¤¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹‼︎
¤³¤³¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¶Ê¤È¶¦¤Ë¡ØG1 CLIMAX 35¡Ù¤ò¡¢BALLISTIK BOYZ¤âÀ¹Âç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹‼︎
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë