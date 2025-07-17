ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö·Ð¸³¡¢·Ð¸³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¸Þ½½È¨¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤òÎäÀÅÊ¬ÀÏ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£´À¾Éð¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢µÕÅ¾¤òµÊ¤·¤¿5²ó¤Î¥ß¥¹¤ò¡Ö·Ð¸³¡¢·Ð¸³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÀÕ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊáµå¤·¤¿Ãæ·ø¡¦¸Þ½½È¨¤¬»°ÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£°ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢3ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤ÊÊÖµå¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤Ã¤Æ2¡¢3Ç¯¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Î´¶³Ð¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ÈÂçÂÎ¥»¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤ÎÊÕ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµÂÌ¤ÊÊÖµå¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åê¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤ÈÂ³¤±¤¿¡£µÕÅ¾¤ò¾·¤¤¤¿¥ß¥¹¤À¤¬ÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÊÖµå¤¬¡Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥«¥Ð¡¼¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¹Ô¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¢Åê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£·Ð¸³¡¢·Ð¸³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¡¢¸Þ½½È¨¤Î¥×¥ì¡¼¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£