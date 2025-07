アジアサッカー連盟(AFC)は17日、北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ組み合わせ抽選会を行った。 日本代表 も突破を決めたアジア最終予選(3次予選)で各組3位、4位だった計6チームが今年10月から行われるアジアプレーオフ(4次予選)へ。3チームずつ2グループに分かれ、各組1位がW杯出場権を手にすることができる。この戦いで1位になれなくても5次予選として各組2位チーム同士が対戦し、勝者が最後のチャンスである来年3月の大陸間プレーオフに出場できる。

アジアプレーオフの2グループは、A組がカタール、UAE、オマーン。B組がサウジアラビア、イラク、インドネシアとなった。試合は集中開催で、FIFAランキングに基づいたポット分けでポットAに入ったカタールとサウジアラビアでそれぞれ行われる。それぞれ初戦は10月8日で、A組はオマーンとカタール、B組はインドネシアとサウジアラビアが対戦。第2戦は10月11日で、A組がUAEとオマーン、B組がイラクとインドネシア。第3戦は10月14日で、A組はカタールとUAE、B組はサウジアラビアとイラクが戦う。各組2位チーム同士の対戦は、第1戦が11月13日、第2戦が同月18日に開催される。【アジアプレーオフ(4次予選)】[グループA]カタール(開催地)UAEオマーン[グループB]サウジアラビア(開催地)イラクインドネシア第1戦2025年10月8日(水)オマーン vs カタールインドネシア vs サウジアラビア第2戦10月11日(土)UAE vs オマーンイラク vs インドネシア第3戦10月14日(火)カタール vs UAEサウジアラビア vs イラク【アジアプレーオフ(5次予選)】第1戦11月13日(木)A組2位 vs B組2位11月18日(火)B組2位 vs A組2位