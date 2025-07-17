¡ÖÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Ç¡Ä¡×À¾Éð¡¦Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎÞ¡¡Å·¹ñ¤Î°¦¸¤¤Ø¡ÖËÍ¤Î¶á¤¯¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 4-3 ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê17Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¤³¤ÎÆü¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿À¾Éð¤ÎÄ¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î2²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ÈÈ¿·â³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¹â¶¶¡Ë¸÷À®¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼éÈ÷¤È¤·¤Æ¤â¼é¤êÀÚ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ïº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»ä»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÀèÆü¡¢°¦¸¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢°¦¸¤¡¦¥¨¥ë¥â¤ò¼º¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿Ä¹Ã«ÀîÁª¼ê¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍÅª¤Ë¤â¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢10¤«·î¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²¹¤«¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ë¥â¤âËÍ¤Î¶á¤¯¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤ç¤¦°ìÆüÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ë¥â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤òÅ·¹ñ¤Î°¦¸¤¤Ë¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æº£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·°ìÎé¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£